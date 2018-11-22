Avrupa
Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye
Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın Estonya
ile karşılaşacak.
Estonya'nın başkenti Tallinn
'de devam eden şampiyonada milli takım, finale çıkmak için ev sahibi ülkeyle yarın TSİ 9.30'da karşı karşıya gelecek.
Milliler, ikinci sırada tamamladığı grupta 8 maçın 7'sini kazanmıştı. Macaristan
'ı 7-4, İngiltere
'yi 9-6, Slovakya
'yı 8-4, Polonya
'yı 9-4, Slovenya
'yı 10-5, Litvanya
'yı 11-3 ve İspanya
'yı 6-4 mağlup eden milli takım, tek yenilgisini Estonya karşısında 7-6'lık skorla aldı.
22 Kasım 2018 Perşembe 17:13