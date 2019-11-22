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Avrupa Curling Şampiyonası'nda millilerin final ve yarı final heyecanı

Avrupa Curling Şampiyonası, İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenleniyor.

22.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:24Avrupa Curling Şampiyonası'nda millilerin final ve yarı final heyecanı

Curling Şampiyonası, 'in Helsingborg şehrinde düzenleniyor. Şampiyonaya 18 ülkeden 26 takım katılıyor. Toplamda 130 sporcunun yarıştığı Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanan Kadın ve Erkek A Milli Takımları yarı final ve final heyecanı yaşayacak.

Şampiyonada Kadın Milli Takımı, grubunda Belarus, İngiltere, İspanya, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Litvanya, Polonya ve Slovakya ile mücadele etti. Grubundan lider olarak çıkan milliler yarı finalde rakibi İngiltere'yi yenerek finale adını yazdırdı. Final maçı yarın TSİ 14.00'de yapılacak.

Erkek Milli Takımı ise grubunda Polonya, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, Belarus ve Avusturya ile mücadele etti. Grubundan 2'nci olarak çıkan Erkek Milli Takımı çeyrek finalde rakibi İspanya'yı 7-6 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçı bugün TSİ 21.00'de yapılacak.

Şampiyonaya katılan kafilede şu isimler bulunuyor:

Kadın Milli Takım sporcuları:  Öznur Polat, Semiha Konuksever, Dilşat Yıldız, Özlem Polat ve Mihriban Polat

Erkek Milli Takım sporcuları:  Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Orhun Yüce, Muhammed Enes Çağlayan, Muhammed Zeki Uçan

Milli Takımlar Teknik Direktörü:  Anthony Zigmond Zummack

Milli Takım Antrenörleri:  Ahmet Çelik ve Sadık Topaloğlu

Milli Takım İdarecisi:  Utku Yalçın

Kafile Başkanı:  Erdal Karahan

Federasyon Başkanı:  Kenan Şebin



Avrupa, İsveç, Spor

Kaynak: DHA

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