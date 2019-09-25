Haberler » Dünya » Haber

Avrupa'da 100 öğrenciden 98'i İngilizce öğreniyor, Fransızca yüzde 33 ile ikinci

2017 verilerine göre AB ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 98’si ilköğretimde İngilizce dersi alıyor. İkinci sırada ise yüzde 33 ile Fransızca var. Almanca yüzde 23 ile üçüncü sırada yer alıyor.

25.09.2019 15:00Avrupa'da 100 öğrenciden 98'i İngilizce öğreniyor, Fransızca yüzde 33 ile ikinci
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilköğretim öğrencilerinin neredeyse tamamı İngilizce öğreniyor. 2017 verilerine göre AB ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 98'i ilköğretimde İngilizce dersi alıyor. İkinci sırada ise yüzde 33 ile Fransızca var. Almanca yüzde 23 ile üçüncü sırada yer alıyor. AB ülkelerinin neredeyse tamamı ilköğretimde 2 veya daha fazla yabancı dil eğitimine imkan sağlıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verileri Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardına (ISCED) göre hazırlanmış. ISCED 0'dan 8'e kadar farklı eğitim seviyelerini ifade ediyor. 0-2 seviyesi, lise eğitiminden önceki ilköğretim anlamına geliyor. Eurostat verilerine göre İngilizce, Fransızca ve Almanca'nın ardından en çok öğretilen yabancı dil yüzde 16,9 ile İspanyolca. Bu dört dilin ardından ise yüzdeler iyice düşüyor. Beşinci sırada yüzde 2,5 ile Rusça ve yüzde 1,3 ile İtalyanca var. Eurostat verilerinde Türkiye ve Türkçe'ye dair ise bir bilgi yer almıyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
15:45 UNICEF: Endonezya'da orman yangınları nedeniyle 10 milyon çocuk tehdit altında
15:30 31 Mart yerel seçimleri: Kadıköy ve Ataşehir'de 41 sandık başkanı hakkında hapis istemi
15:15 Af Örgütü'nden AB'ye insan hakları konusunda 'çifte standart' eleştirisi
15:14 500'den fazla Hollandalı kadın kampanya başlattı: "Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık"
15:06 Fransa'da çatıda görüntülenen panter hayvanat bahçesinden çalındı
15:00 Avrupa'da 100 öğrenciden 98'i İngilizce öğreniyor, Fransızca yüzde 33 ile ikinci
14:59 Trump'ın azledilmesi girişimi ABD basınında