Avrupa'da 400 Milyon Seçmen 2019'da Sandık Başına Gidiyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:36



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:36

Avrupa'da 400 milyon seçmen 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gidiyor.Avrupa'da 400 milyon seçmen Mayıs 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gidiyor. Türkiye- Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof Dr. Faruk Şen yaptığı açıklamada, 21-23 Mayıs 2019 tarihlerinden Avrupa Birliği üyeleri ciddi bir seçim sınavı vereceğini söyleyerek, "Seçimlerden sonra 27 ülkeden takriben 700 parlamenter bundan sonra Avrupa Parlamentosu'nda oturacak. Genel yaklaşıma göre şuan parlamentoda oturan parlamenterlerin yüzde 75'i değişecek" dedi.AB Palamentosunda dengeler değişecekSeçimler sonuna, Avrupa Parlamentosu'nda dengelerin değişeceğini, artık birinci parti Hıristiyan Demokratlar, ikincisi Sosyalistler, üçüncüsü Yeşiller olmayacağını belirten Şen, "Avrupa Parlamentosunu Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya ve Avusturya'dan gelen aşırı sağcı, milliyetçi politikacılar oluşturacak. Bu ilginç bir gelişme. Avrupa Parlamentosu'nda bundan sonra milliyetçiler ve aşırı sağcılar kararlara imza atacaklar. Le Pen hareketi ile Fransa'da başlayan sağcı hareket, Almanya, Hollanda, İtalyan sağcıları ve Avusturyalı aşırı sağcılar ile devam edecek. Macaristan gibi ülkeler de aşırı sağcılarını parlamentoya gönderecek. Böylece 24 Mayıs 2019'dan sonra Avrupa Parlamentosu bir taraftan sınırları kaldırılmış Avrupa Birliği için savaşırken, diğer taraftan Milliyetçi akımlar olarak ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.AB'nin sorunları artacakAsıl büyük depremin Avrupa Birliği konseyine seçilecek başkan ve komiserlerde görüleceğini söyleyen Şen, "Birliği konseyine seçilecek başkan ve komiserlerin ve konsey başkanı Juncker'in aynı görevleri sürdüremeyeceğinden hareket ediliyor. Bu yapısal değişim karşımıza apayrı bir Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu çıkaracak. Sağa kayan daha milliyetçi olan, göçmen korkusu içinde olan Avrupa Birliği üyeleri bunu seçimlerde de perçinleyecekler. Bundan sonra Amerika, AB ile ciddi bir tartışma ortamına giren Avrupa Birliği ülkelerinde başta İtalya ve Polonya olmak üzere sorunları artmış bir AB ile karşı karşıya kalacağız" dedi. - İSTANBUL