Haberler » Dünya » Haber

Avrupa'da ağaç türlerinin yarısıdan fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa'ya özgü ağaç türlerinin yarıdan fazlası yok olmakla karşı karşıya. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre Avrupaya ait 454 ağaç türünün yüzde 58'i tamamen yok olma tehlikesi yaşıyor. IUCN bu ağaçların yüzde 42'sinin ise kıtadan silinme ihtimali olduğunu açıkladı.

27.09.2019 20:00Avrupa'da ağaç türlerinin yarısıdan fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Avrupa'ya özgü ağaç türlerinin yarıdan fazlası yok olmakla karşı karşıya. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne (IUCN) göre Avrupaya ait 454 ağaç türünün yüzde 58'i tamamen yok olma tehlikesi yaşıyor. IUCN bu ağaçların yüzde 42'sinin ise kıtadan silinme ihtimali olduğunu açıkladı.

Ağaç türleri için Kırmızı Liste'sini güncelleyen IUCN 66 türün ise şu anda "kritik tehlike" altında olduğunu söyleyerek bu ağaçların yok olmaktan sadece bir adım uzakta olduğunu kaydetti. İsviçre merkezli kurum ilk kez Avrupa ağaç türleri için Kırmızı Liste yayınlamış oldu.
Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
01:36 Euronews Özel: IŞİD'in Avrupalı Çocukları
01:13 Suudi Arabistan'dan turizm açılımı
01:13 Rus basını: Rusya Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye ile görüşüyor
01:13 Devletlerin yeni manipülasyon aracı: İnternet
01:13 Rusya DW'ye baskıyı artırıyor
01:13 Interpol Türkiye'nin tutuklama kararını kaldırdı
01:13 Asselborn'dan Türkiye'ye ek mali yardım çağrısı