Avrupa'da birinci oldular, Dünya Fizik Olimpiyatlarına gidiyorlar

Letonya 'nın başkenti Riga 'da 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa Birincisi olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 7-15 Temmuz tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda (IPhO-International Physics Olympiad) Türkiye'yi temsil edecek. Abdurrahman Hadi Ertürk ve Bahçeşehir Koleji öğrencileri Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş ve Alkın Kaz'dan oluşan 5 kişilik Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı 3 aşamalı eleme sonucu TÜBİTAK tarafından belirlendi.

AVRUPA FİZİK OLİMPİYATI'NDAN ALTIN MADALYA İLE DÖNDÜLER

IPho'da Türkiye'yi temsil edecek takıma seçilen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız; 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Letonya'nın başkenti Riga'da 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa Birincisi olan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı'nda da yer aldı. Olimpiyatlarda 136,5 puanla rekor kırdı. Türkiye'yi; 117,8 puanla Estonya, 112,3 puanla Slovenya, 107,4 puanla Bulgaristan, 106,9 puanla Singapur izledi.

"BÜYÜK BAŞARILARLA DÖNECEKLERİNE İNANCIM TAM"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 5 öğrenciden oluşan Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, "5 kişilik Türkiye Fizik Olimpiyat Takımımızdaki 5 öğrencimizi de tebrik ediyorum. Bahçeşehir Koleji olarak bu başarılı takımda bizim de 2 öğrencimiz bulunuyor. Bugün Avrupa Şampiyonu olarak büyük başarıya imza atan bu gençlerimizi gelecekte çok başarılı yerlerde göreceğimize inanıyorum. Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı ile ülkemizi gururlandıran Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz, Abdurrahman Hadi Ertürk, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Şimdi sıra 7 Temmuz'da Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda. Burada da ülkemizi temsil edecek Fizik Milli Takımımızın TÜBİTAK tarafından belirlenen 5 üyesinin 4'ü Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerimiz. IPho'da ülkemizi temsil edecek takım üyeleri Abdurrahman Hadi Ertürk ve öğrencilerimiz Mert Ünsal, Yunus Emre Parmaksız, Berkin Binbaş, Alkın Kaz'ın Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan da büyük başarılarla döneceğine inancım tam" dedi.

"BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE FİZİK OLİMPİYAT BAŞARILARI BİR GELENEK"

Özlem Dağ, Bahçeşehir Kolejinin yıllardır Fizik Olimpiyat takımlarına öğrenci gönderdiğini ve öğrencilerin madalyalarla döndüklerini söyleyerek, "Yalnızca 10 yıl geriye gidip öğrencilerimizin başarılarını taradığımızda muazzam bir başarıyla karşılaşıyoruz. Öğrencilerimiz dünyanın dört bir yanına giden olimpiyat takımlarına seçilerek buralardan madalyalarla döndüler. Bu hem kurumumuz hem de ülkemiz için büyük bir gurur vesilesi" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI FİZİK OLİMPİYATI HAKKINDA

2001 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen IPho, 1967 yılından bu yana öğrencileri fiziğe yönlendirmek amacıyla düzenleniyor. Türkiye, 1985 yılından bu yana IPho'da yer alıyor. TÜBİTAK tarafından ülke çapında lise öğrencileri içinden seçilen 5 kişilik takımın Türkiye'yi temsil ettiği olimpiyatlara katılacak öğrencilerin seçilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından 1993 yılından bu yana Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenleniyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul