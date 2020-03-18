Avrupa'da dönen bin 957 Türk, İstanbul'daki yurtlarda karantinaya alındı
Avrupa'da bulunan Türklerin ülkeye dönüşleri tamamlandı.
18.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:59
Avrupa 'da bulunan Türklerin ülkeye dönüşleri tamamlandı. İstanbul 'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina için ayrılan 3 yurda toplam bin 957 kişi yerleştirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuş yasağının getirildiği Avrupa'nın 9 ülkesinde bulunan Türklerin yurda dönüşü dün gece itibariyle tamamlandı. Türk Hava Yolları uçaklarıyla Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a getirilen Türk vatandaşları 14 gün karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirildi.
Edinilen bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'na 535, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'na bin 205 ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na 217 vatandaşın girişişi yapıldı. İstanbul'daki yurtlara yerleştirilen toplam bin 957 Türk vatandaşının 14 gün süreyle karantinada kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuş yasağının getirildiği Avrupa'nın 9 ülkesinde bulunan Türklerin yurda dönüşü dün gece itibariyle tamamlandı. Türk Hava Yolları uçaklarıyla Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a getirilen Türk vatandaşları 14 gün karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirildi.
Edinilen bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'na 535, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'na bin 205 ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na 217 vatandaşın girişişi yapıldı. İstanbul'daki yurtlara yerleştirilen toplam bin 957 Türk vatandaşının 14 gün süreyle karantinada kalacağı öğrenildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
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