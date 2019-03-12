Avrupa'da En Fazla Nakit Parayı Hangi Ülke Kullanıyor?

Yapılan araştırmaya göre harcamalarda en fazla nakit parayı Yunanlılar kullanıyor. Yunanistan halkının yüzde 88'i alışverişlerinde nakit para kullanmayı tercih ederken, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği kaydedildi.
Tüketicinin ihtiyaç ve nakit erişim gereksinimleri üzerindeki etkilerini inceleyen Londra Merkezli Access to Cash Review'ın yaptığı bir araştırmaya göre bazı Avrupa ülkelerinin nakit para kullanım oranları belirlendi.
Avrupa'da nakit kullanımında önemli kültürel farklılıklar var. Listedeki ülkelerden Yunanistan'da alışverişlerin yüzde 88'inin nakit olarak yapıldığı kaydedildi. Onun takipçisi İspanya'da ise yüzde 87 oranında nakit kullanıldığı belirtildi. Raporda İsveç, Danimarka ve İngiltere'de alışverişlerin çoğunun dijital olarak ödendiği ifade ediliyor.
İşte en fazla nakit para kullanan ülkeler şöyle:
Yunanistan - Yüzde 88
İspanya - Yüzde 87
İtalya - Yüzde 86
Portekiz - Yüzde 81
Almanya - Yüzde 80
İrlanda - Yüzde 79
Fransa - Yüzde 68
Belçika - Yüzde 63
Hollanda - Yüzde 45
İngiltere - Yüzde 34
Danimarka - Yüzde 23
İsveç - Yüzde 15 - İstanbul
Dünya
Kaynak: DHA