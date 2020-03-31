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Avrupa'da en fazla yaşlı nüfus İtalya'da

2019 yılı verilerine göre Avrupa'daki yaşlı nüfus ortalaması yüzde 20 olurken, Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'deki yaşlı nüfus oranının yüzde 8,8 olduğu görüldü.

31.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:06
Avrupa'da en fazla yaşlı nüfus İtalya'da
2019 yılı verilerine göre Avrupa 'daki yaşlı nüfus ortalaması yüzde 20 olurken, Avrupa ülkeleri içinde Türkiye 'deki yaşlı nüfus oranının yüzde 8,8 olduğu görüldü. En fazla yaşlı nüfusuna sahip ülkenin İtalya olduğu gözlenirken Türkiye'nin 41 ülke içinde 40'ıncı sıraya yerleştiği saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, yaşlı nüfusu ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre yaşlı nüfusu ile alakalı 2019 yılında basına yansıyan haber adedi 73 bin 884 olarak kayıtlara geçti. Son zamanlarda Koronavirüsün etkisini yaşlılarda daha çok göstermesi ve 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle birlikte yaşlı nüfusuyla alakalı çıkan haber adetlerinin de arttığı gözlendi. Böylelikle sadece 3 ayda yaşlı nüfus çıkan basın haber adedi 24 bin 715 oldu.

En fazla yaşlı nüfus İtalya'da

Ajans Press'in, AB İstatistik Ofisi(EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa'daki yaşlı nüfus ortalaması yüzde 20 oldu. Araştırma 2019 yılı verilerine kapsarken, yine Avrupa ülkelerinde içinde Türkiye'deki yaşlı nüfus oranının yüzde 8,8 olduğu görüldü. Böylelikle Türkiye'nin 41 ülke içinden 40'ıncı sıraya yerleştiği saptandı. 41'inci sırada ise yüzde 8,8 ile Ermenistan yer alırken, en fazla yaşlı nüfusuna sahip ülkenin İtalya olduğu gözlendi. Buna bağlı olarak İtalya'da 65 yaş üstü nüfus oranının yüzde 22 olduğu gözlendi. İtalya'yı Yunanistan ve Portekiz takip ederken, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve İngiltere yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu diğer ülkeler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında ise geçen yıl Türkiye'deki 65 yaş üstü nüfusunun 7 milyon 550 bin 727 kişi olduğu, bununda toplam nüfusa oranının yüzde 9,1 olduğu kaydedildi., - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İtalya, Avrupa, Ajans, Güncel
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