Avrupa'da En Pahalı Akaryakıt İsveç'te

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:56

Energie Informationsdienst (EID) Avrupa ülkelerindeki akaryakıt fiyatlarını açıkladı. Avrupa'da en pahalı akaryakıtı İsveçliler alırken, bir haftadır akaryakıt fiyatlarında planlanan vergi artışına karşı sokakları savaş alanına çeviren 'sarı yelekliler'in ülkesi Fransa'nın ise akaryakıt fiyatları bakımından dördüncü sırada yer aldığı açıklandı.EID'in açıklamasına göre, İsveçliler bir litre benzine 1,59 Euro, mazotun litresine ise 1,58 Euro ödeyerek Avrupa'da akaryakıtı en pahalıya alan ülke konumunda bulunuyor. Listede ikinci sırayı alan İngiltere'de benzinin litresi 1,56 euro, mazotun litresi 1.48 euro'dan satılıyor. Üçüncü sıradaki İtalya'da ise benzinin litresi 1.64 euro, mazotun litresi 1.56 euro olarak açıklandı.Listede dördüncü sırada yer alan Fransa'da ise benzinin litre fiyatı 1.53. mazotun litre fiyatı ise 1.51 euro. Listenin beşinci sırasındaki Almanya'da benzinin litre fiyatı 1.55 euro olurken mazotun litre fiyatı 1.43 euro olarak açıklandı. Yakıt fiyatları sıralamasında altıncı sırada bulunan Avusturya'da benzinin ve mazotun litre fiyatı 1.32 euro. İspanya'da benzinin litresi 1.33, mazotun ise 1.27 euro. Lüksemburg ise en ucuz akaryakıtın olduğu ülkelerin başında yer aldı. Lüksemburg'da bir litre benzin 1.21, mazot ise 1.16 euro'dan satılıyor. - FRANKFURT