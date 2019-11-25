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Avrupa'da fırtına ve sel: 6 ölü

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

25.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:50Avrupa'da fırtına ve sel: 6 ölü
ülkelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış ve fırtına Avrupa ülkelerini hafta sonu etkisi altına aldı. Sağanak yağış sonucu bazı bölgelerde toprak kayması ve sel meydana geldi.

Toprak kayması ve su baskınları nedeniyle Fransa'da 2, 'da 2 kişi hayatını kaybetti. İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.

Yunanistan'ın batısında ise hafta sonu boyunca sağanak yağışlar etkili oldu. Patras Körfezi'ndeki Antirrio kenti limanında demirleyen bir teknenin şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle alabora olması sonucu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yunanistan meteoroloji servisi, ülkenin batısında etkili olan kötü hava koşullarının gece saatlerinde etkisini azaltacağını ve doğuya ilerleyeceğini açıkladı.

Yaklaşık 10 gün önce su seviyesinin yükseldiği İtalya'nın Venedik kentinde yeniden su baskını alarmı verildi. İtalya'da kötü hava koşullarından en çok etkilenen bölge İskenderiye'de 200 kişi evlerinden tahliye edilirken, 600 kişi evlerinde mahsur kaldı ve bir kadın kayboldu. Aosta Vadisi bölgesinin kuzeyinde heyelan riski nedeniyle en az 500 kişi tahliye edildi, riskli bölgelerdeki yollar ulaşıma kapatıldı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Fransa'nın güneyindeki Provence-Alpes-Cöte d'Azur bölgesinde 70 yaşındaki bir adamın kayıp olduğu belirtildi. Bölgede en az 4 bin 500 evin elektriksiz kaldığı kaydedildi. - ROMA

İtalya, Avrupa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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