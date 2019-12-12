Avrupa'da fuhuşa harcanan para: İngiltere 6,5 milyar euro ile zirvede; diğer ülkelerde durum ne?

Avrupa
ülkelerinde fuhuşa harcanan para miktarı ciddi boyutlara ulaştı. İngiltere
2018 yılında fuhuşa 6,5 milyar Euro'dan fazla harcadı. Belçika'da ise fuhuşa harcanan miktar 1 milyar Euro'dan fazla. Bu veriler Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) ait.
Eurostat'ın her sene açıkladığı hanehalkı nihai tüketim harcamaları farklı ülkelerdeki halkların paralarını nereye harcadığını gösteriyor. Eurostat verileri; hanehalklarının gıdadan eğitime sağlıktan ulaşıma içkiden kültüre kadar bir çok alanda harcamalarını gösteriyor. Bunlardan birisi de fuhuş. Eurostat hangi ülke vatandaşlarının fuhuşa ne kadar harcama yaptığını gösteriyor.