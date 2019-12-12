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Avrupa'da fuhuşa harcanan para: İngiltere 6,5 milyar euro ile zirvede; diğer ülkelerde durum ne?

Avrupa ülkelerinde fuhuşa harcanan para miktarı ciddi boyutlara ulaştı. İngiltere 2018 yılında fuhuşa 6,5 milyar Euro’dan fazla harcadı. Belçika’da ise fuhuşa harcanan miktar 1 milyar Euro’dan fazla. Bu veriler Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) ait.

12.12.2019 07:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:18
ülkelerinde fuhuşa harcanan para miktarı ciddi boyutlara ulaştı. 2018 yılında fuhuşa 6,5 milyar Euro'dan fazla harcadı. Belçika'da ise fuhuşa harcanan miktar 1 milyar Euro'dan fazla. Bu veriler Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) ait.

Eurostat'ın her sene açıkladığı hanehalkı nihai tüketim harcamaları farklı ülkelerdeki halkların paralarını nereye harcadığını gösteriyor. Eurostat verileri; hanehalklarının gıdadan eğitime sağlıktan ulaşıma içkiden kültüre kadar bir çok alanda harcamalarını gösteriyor. Bunlardan birisi de fuhuş. Eurostat hangi ülke vatandaşlarının fuhuşa ne kadar harcama yaptığını gösteriyor.
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Avrupa'da fuhuşa harcanan para: İngiltere 6,5 milyar euro ile zirvede; diğer ülkelerde durum ne?

İngiltere, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com


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