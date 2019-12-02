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Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ve aday ülkeler sıralamasında 20002 yılı başında 15 sıradayken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumdayız" dedi. Peki Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? İşte detaylar.

02.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:05

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada birçok ülkesini asgari ücret konusunda geride bıraktığımızı söyledi. Komisyon ikinci toplantısını 10 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta yapacak. Aralık'ın son haftası ise 7 milyon insanı ilgilendiren asgari ücret oranları açıklanacak.

"AB ÜLKELERİ ARASINDA 10. SIRAYA YÜKSELDİK"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücrete bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeyi geride bıraktığını söyledi. Bakan Selçuk, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücret 2019 yılında 2020 liraya çıkararak 10 katına çıkardığımıza dikkat çekmek isterim. Reel anlamda asgari ücreti 1,5 kat artırmış durumdayız. Asgari ücretin satın alma gücüne baktığımızda AB'ye üye ve aday ülkeler sıralamasında 20002 yılı başında 15 sıradayken bu yıl 10. sıraya yükselmiş durumdayız" dedi.

AVRUPA'DA KİM NE KADAR ASGARİ ÜCRET VERİYOR?

Bakanın açıklamaları sonrası Avrupa asgari ücret oranları merak konusu oldu. Avrupa ülkelerinden Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre ve İsveç'te asgari ücret sistemi yok. Asgari ücret en az verildiği ülke 518 euro yani 3 bin 228 TL'yle Çek Cumhuriyeti. Diğer ülkeler ise şöyle:

İzlanda: 2.200 dolar (12.650 TL)

Lüksemburg: 2 bin euro (12.000 lira)

Hollanda: 1.615 euro (10.200 TL)

İrlanda: 1.563 euro (9.900 TL)

Fransa: 1.522 euro (9.649 TL)

Almanya: 1.500 euro ( 9.520 TL)

İsveç: 13.000 kron ( 7.800 TL)

İspanya: 900 euro (5.700 TL)

Yunanistan: 650 euro (4.470 lira)

Macaristan: 614 Euro (3.892 TL)

Polonya: 525 euro (3.300 TL)

Slovakya: 520 euro (3.290 TL)

Çek Cumhuriyeti: 518 euro (3.228 TL)

Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?

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