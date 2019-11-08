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Avrupa'da iddiası kalmayan Trabzonspor lige döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olarak Avrupa'da defterini kapatan bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasına odaklandı.

08.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:15 Avrupa'da iddiası kalmayan Trabzonspor lige döndü
UEFA Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olarak Avrupa'da defterini kapatan bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasına odaklandı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynadığı dört maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve gruptan çıkma şansını yitiren , Süper Lig'de sahasında lider Alanyaspor ile oynayacağı kritik maça odaklandı.
Avrupa'da iddiası kalmayan, ligde ise yarıştan kopmak istemeyen bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, Krasnodar deplasmanına Abdulkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Obi Mikel, Pereira ve Arda Akbulut gibi oyuncularını sakatlıklarından dolayı götürmemiş, Sörloth, Nwakaeme, Novak, Hüseyin, Uğurcan'ı da yedek bırakmıştı.
ALANYASPOR KARŞISINDAKİ ŞANSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Trabzonspor'un, Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Alanyaspor olurken, bordo-mavililer şimdiye kadar Akdeniz ekibini evinde oynadığı müsabakalarda yenme başarısı gösteremedi. Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor'a karşı sahasında oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.
(Gökmen Şahin/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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