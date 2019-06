Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri

- Protestodan görüntü LONDRA - İdlib için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan eylemciler, ardından "Biz sevgiyiz" sloganları attı.İngiltereBaşkent Londra 'da da İngiliz parlamentosu önünde toplanan eylemciler, İngilizce "Biz sevgiyiz (we are the love)" cümlesini oluşturan harfleri taşıyarak kalp biçiminde sıralandı.İdlib için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan eylemciler, ardından "Biz sevgiyiz" sloganları attı.Eylemin organizatörlerinden Arwa el-Khani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib için her yaştan, cinsiyetten, milletten ve ırktan kişileri bir araya getiren küresel bir kampanya yürüttüklerini söyledi.Amaçlarının İdlib'de yaşananları kamuoyu gündemine taşımak olduğunu belirten el-Khani, "İdlib'de yerinden edilmiş 3,5 milyon Suriyeli bulunuyor. Suriye rejimi yarım milyon insanın ölümünden sorumlu. Üstelik bu Birleşmiş Milletlerin resmi rakamı. Gerçek sayı muhtemelen bunun iki misli." dedi.Rusya'nın da İdlib'de amansız bir bombardımanla evlerinde, hastanelerinde ve okullarında sivilleri hedef aldığını belirten el-Khani, "Uluslararası topluma, sivillere karşı şiddeti derhal bitirmek üzere baskı oluşturması için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.