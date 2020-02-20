Haberler » Dünya » Avrupa'da ilk: İspanya'da kadın futbolcuların özlük hakları ve statüsü için toplu sözleşme imzalandı - Haberler

Avrupa'da ilk: İspanya'da kadın futbolcuların özlük hakları ve statüsü için toplu sözleşme imzalandı

İspanya'da kadın futbol liglerinin statüsü ve kadın futbolcuların haklarını belirlemek amacıyla toplu işçi sözleşmesi imzalandı. Avrupa'da bir ilk olan sözleşme sayesinde en alt ligde oynayan kadın futbolcular dahi profesyonel sporcu statüsü kazandı ve resmi açıdan birçok hakka sahip oldu

20.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:06Avrupa'da ilk: İspanya'da kadın futbolcuların özlük hakları ve statüsü için toplu sözleşme imzalandı
'da kadın futbol liglerinin statüsü ve kadın futbolcuların haklarını belirlemek amacıyla toplu işçi sözleşmesi imzalandı. 'da bir ilk olan sözleşme sayesinde en alt ligde oynayan kadın futbolcular dahi profesyonel sporcu statüsü kazandı ve resmi açıdan birçok hakka sahip oldu.

Kadın futbolcular ve yöneticiler söz konusu haklar için on yıllar süren bir uğraş vermişti. Ülkedeki eski Kanunu çerçevesinde kadın futbolcular profesyonel olarak tanımlanmadığı için herhangi bir anlaşmazlık durumunda işveren konumundaki takımlardan hak talep edemiyordu
Euronews.com'da Görüntüle

İspanya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
20.02.2020 15:29:59