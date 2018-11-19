Avrupa'da İnşaat Üretimi Eylülde Arttı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:10



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:10

İnşaat üretimi, eylülde bir önceki aya göre Avro Bölgesi'nde yüzde 2, Avrupa Birliği'nde (AB) de yüzde 1,7 yükseldi.Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın eylül ayında ağustosa kıyasla yüzde 2 arttı. İnşaat üretimi, 2017'nin eylül ayına göre de yüzde 4,6 artış kaydetti.Veriler ayrıca, 28 ülkeden oluşan AB'nde inşaat üretiminin eylülde önceki aya oranla yüzde 1,7, 2017'nin eylül ayına göre de yüzde 4,2 yükseldiğini ortaya koydu.AB ülkeleri içinde, eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,7'yle Fransa'da, yüzde 2,2'yle Almanya'da ve yüzde 1,8'le İngiltere'de gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,1'le Bulgaristan, yüzde 1,2'yle Slovenya ve yüzde 0,5'le İsveç'te ölçüldü.