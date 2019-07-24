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Avrupa'da Johnson'ın başbakanlığına tepkiler: 'İngiltere'de bir deli'

İngiltere'de görevinden istifa eden Theressa May'in ardından başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson'a Brüksel başta olmak üzere Avrupa'Nın çeşitli merkezlerinden ilk tepkiler ve yorumlar gelmeye devam ediyor.

24.07.2019 17:52 Avrupa'da Johnson'ın başbakanlığına tepkiler: 'İngiltere'de bir deli'
İngiltere'de Theressa May'in ardından başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson'a Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve basından ilginç tepkiler geldi. Avrupa basınında Johnson için 'İngiltere'de bir deli' ve 'İngiliz siyasetindeki en uçuk kaçık karakter' değerlendirmeleri yer aldı.

Johnson'ın başbakanlığı için Brüksel'den ilk tepkiler gelirken, son olarak Avrupa Parlamentosu'nda Liberal grup üyesi ve oluşturulan yeni Brexit Yönlendirme Grubu Başkanı Guy Verhofstad AB'nin Brexit müzakerecisi ile bir araya geldi.
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Boris Johnson, İngiltere, Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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