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Avrupa'da Korona virüs tedbirleri internet kullanımını artırdı

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) tüm dünyada giderek dahada sıkılaşan Korona virüse ilişkin tedbirler sosyal yaşantıdaki alışkanlıklar ve internet kullanıında da önemli değişime neden olduğuna dikkat çekti.

21.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:50
Avrupa'da Korona virüs tedbirleri internet kullanımını artırdı
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) tüm dünyada giderek dahada sıkılaşan Korona virüse ilişkin tedbirler sosyal yaşantıdaki alışkanlıklar ve internet kullanıında da önemli değişime neden olduğuna dikkat çekti.

BTK'dan yapılan açıklamaya göre; Çin'den sonra pandeminin merkezi haline gelen Avrupa 'da bazı ülkelerde internet kullanımı yüzde 50'den fazla artarak normal seviyenin bir buçuk katına çıktı. Kullanıcıların evde kalmaya teşvik edilmesi nedeni ile başta sabit altyapı olmak üzere mobil altyapılar dahil tüm şebekelerde video ve oyun trafiğinde artış görülüyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca Avrupa ülkelerindeki internet servis sağlayıcılar trafik artışının devam etmesi halinde sıkışıklık nedeniyle internet altyapısının kullanılamaz hale gelmesinden duyulan kaygıları dile getirdi.

Youtube ve Netflix Avrupa'da görüntü kalitesini düşürecek

Avrupa Birliğinde elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) internet trafiğindeki öngörülemeyen artış nedeni ile oluşan trafikteki tıkanıklığa müdahale etmek için internet servis sağlayıcılara yetki veren bir karar aldı.

Bu kapsamda internet servis sağlayıcılara kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesine imkan verildi.

Benzer şekilde sosyal medya hizmeti sağlayıcıları ile yapılan görüşmelerde de internet trafiğindeki artışa karşı önlem olarak Youtube ve Netflix gibi platformlar Avrupa ülkelerinde görüntü kalitesini düşürme kararı aldı.

Türkiye 'de trafik artışına karşı operatörler önlem alacak

Türkiye'de Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerle ilgili süreçte elektronik haberleşme sektöründe hizmetlerin sürekliliğinin devam etmesi için BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) operatörlere; trafik yönetimi, güvenlik, personel yedekliliği ve müşteriler ile etkileşim gerektiren durumlardaki sağlık risklerine kadar alınması gerekli önlemleri bildirdi.

Buna göre, Avrupa Birliği'ndeki önlemlerle benzer şekilde internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için operatörler acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli bir biçimde alabilecek.

Mevcut durumda trafik artışı gözlenmekle birlikte Türkiye'de operatörlerin kapasiteleri bu artışı karşılayabiliyor ancak her türlü riske karşı oluşturulan muhtemel senaryolarda alınacak önlemlerin şimdiden belirlenmesinde fayda görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Güncel

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