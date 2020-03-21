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Avrupa'da Korona virüs tedbirleri internet kullanımını artırdı

Tüm dünyada etkisini giderek arttıran yeni tip Korona virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler, sosyal yaşantıdaki alışkanlıklar ve internet kullanımında da önemli değişime neden oldu.

21.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:55
Avrupa'da Korona virüs tedbirleri internet kullanımını artırdı
Tüm dünyada etkisini giderek arttıran yeni tip Korona virüse (Covid-19) ilişkin tedbirler, sosyal yaşantıdaki alışkanlıklar ve internet kullanımında da önemli değişime neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çin'den sonra pandeminin merkezi haline gelen Avrupa 'da bazı ülkelerde internet kullanımı yüzde 50'den fazla artarak normal seviyenin bir buçuk katına çıktı. Kullanıcıların evde kalmaya teşvik edilmesi nedeni ile başta sabit altyapı olmak üzere mobil altyapılar dahil tüm şebekelerde video ve oyun trafiğinde artış görüldü.
Geçtiğimiz hafta boyunca Avrupa ülkelerindeki internet servis sağlayıcılar trafik artışının devam etmesi halinde sıkışıklık nedeniyle internet altyapısının kullanılamaz hale gelmesinden duyulan kaygıları dile getirdi.
YOUTUBE VE NETFLİX AVRUPA'DA GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ DÜŞÜRECEK
Avrupa Birliğinde elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) internet trafiğindeki öngörülemeyen artış nedeni ile oluşan trafikteki tıkanıklığa müdahale etmek için internet servis sağlayıcılara yetki veren bir karar aldı.
Bu kapsamda internet servis sağlayıcılara kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesine imkan verildi.
Benzer şekilde sosyal medya hizmeti sağlayıcıları ile yapılan görüşmelerde de internet trafiğindeki artışa karşı önlem olarak Youtube ve Netflix gibi platformlar Avrupa ülkelerinde görüntü kalitesini düşürme kararı aldı.
TÜRKİYE'DE TRAFİK ARTIŞINA KARŞI OPERATÖRLER ÖNLEM ALACAK
Edinilen bilgiye göre, Türkiye 'de Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerle ilgili süreçte elektronik haberleşme sektöründe hizmetlerin sürekliliğinin devam etmesi için operatörlere, trafik yönetimi, güvenlik, personel yedekliliği ve müşteriler ile etkileşim gerektiren durumlardaki sağlık risklerine kadar alınması gerekli önlemler bildirildi.
Buna göre, Avrupa Birliği'ndeki önlemlerle benzer şekilde internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için operatörler acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli bir biçimde alabilecek.
Mevcut durumda trafik artışı gözlenmekle birlikte Türkiye'de operatörlerin kapasiteleri bu artışı karşılayabiliyor ancak her türlü riske karşı oluşturulan muhtemel senaryolarda alınacak önlemlerin şimdiden belirlenmesinde fayda görülüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Güncel

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