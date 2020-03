Avrupa'da koronavirüs ölümleri artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkelerindeki ölümler artmaya devam ediyor.Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısının 503'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5'e yükseldiğini duyurdu.Bulgaristan'daki vaka sayısı 7'ye yükselirken, 62 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetkililer, koronavirüs nedeniyle ülkede ilk kez can kaybı yaşandığını belirtirken, kadının 74 yaşındaki eşinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.Bu sabah ilk ölüm vakasının yaşandığı Belçika'da yaşları 74 ve 86 olan iki kişi daha yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.İsveç Halk Dairesi, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 486'ta çıktığını ve ilk kez bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı 49'a yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 100'ün üzerine çıktı.Vaka sayıları ayrıca, İngiltere'de 456'ya, Danimarka'da 340'a, Yunanistan'da 99'a, Çekya'da 75'e, Portekiz'de 59'a, Slovenya'da 57'ye, Romanya'da 37'ye, Polonya'da 27'ye ve Malta'da 6'ya yükseldi.Önlemler de artıyorDaha önce Milano, Torino, Bologna ve Venedik uçuşlarını durduran İskandinavya Hava Yolları (SAS), Roma uçuşlarını da 3 Nisan'a kadar askıya aldı.Norveç devlet televizyonu NRK, Norveç'in halen devam eden ve ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, İsveç ve Norveç'ten 14 bin askerin katıldığı "Troms" NATO tatbikatına ev sahipliği yapmak istemediğini duyurdu.Tatbikata katılan bir askerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine, 850 kişinin karantinaya alındığı da kaydedildi.Norveç'te bugüne kadar 429 vaka tespit edildi.Macaristan'da hükümet, yeni tip koronavirüse karşı tedbir amacıyla ülke genelinde "acil durum" ilan etti. Acil durum kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişler yasaklandı, yarından itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitim durduruldu.Slovenya ve Avusturya sınırlarındaki kontrolleri de artıran Macaristan'da, kapalı alanlarda 100, açık alanlarda ise 500'den fazla insanın bir araya geldiği etkinlikler yasaklandı.Bugüne kadar 13 vaka tespit edilen Macaristan'da, bakanların da yurt dışına çıkışları için izin almaları gerekecek.İtalya'da bir milletvekilinde de koronavirüs çıktıAvrupa'da virüsten en fazla etkilenen ve dün itibarıyla 631 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da, koronavirüs parlamentoya da sıçradı.Ülke basınındaki haberlerde, İtalya'da Kovid-19 vakalarının ilk ve yoğun olarak görülmeye başlandığı Lodigiano bölgesinin milletvekili 46 yaşındaki Claudio Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla mecliste oturduğu sıralara yakın diğer 14 milletvekilinin de oturumlara katılmamaları ve evde kalmaları istendi.Diğer yandan, Lodigiano bölgesi içinde kalan ve koronavirüsün İtalya'da ilk yayıldığı noktalardan biri olan Codogno beldesinde iki haftadır sıkı şekilde uygulanan karantinanın ardından dün açıklanan verilerde beldede haftalar sonra ilk kez yeni bir vaka kaydedilmediği ve virüsün yayılmasının dün için durduğu açıklandı.Almanya'da da ölenlerin sayısı arttı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı Almanya'da da, salgının önüne geçmek amacıyla yeni önlemler alındı.Heinsberg Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Übach-Palenberg kasabasında hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki bir kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.Dün birçok eyalette binden fazla katılım olan etkinliklerin yasaklanmasının ardından, bugün bu yasağa Berlin, Saksonya ve Hamburg eyaletleri de eklendi.Virüs tespit edilen bir kişiyle 10 gün önce bir toplantıya katıldıkları açıklanan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis milletvekilleri Karl Lauterbach, Eva Högel ve Johannes Fechner tedbir amacıyla evlerinde karantinaya alındı.Almanya Savunma Bakanlığı da, orduda 9 askerde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanı Alfons Mais'in de yer aldığı 45 kişinin ise virüs şüphesiyle evlerinde karantinada tutulduğu belirtildi.Avusturya da yeni önlemler aldıAvusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve beraberindeki bakanlar, ülkede virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldıkları yeni önlem kararlarını açıkladı.Kurz, virüs nedeniyle 14 yaş üstü çocuklar için okulların nisan ayının ortasına kadar kapalı olacağını ve öğrencilerin online eğitim alacağını söyledi.Sağlık Bakanı Rudi Anschober, virüs tespit edilenlerin sayısının 246'ya yükseldiğini belirterek, özellikle 70 yaş üstü ve ciddi rahatsızlıkları olan kişilerin yüksek risk gurubuna girdiğini bildirdi.İçişleri Bakanı Karl Nehammer de İtalya'dan uçak ve tren seferlerinin her iki yönde iptal edildiğini açıkladı.Ülkede her yıl yaklaşık 45 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Viyana Maratonu da iptal edilirken, ülkenin en eski katedrali Aziz Stefan'ın yanı sıra çok sayıda müze de ziyarete kapatıldı.Çekya Sağlık Bakan Yardımcısı Roman Prymula, ülke genelinde bir ay boyunca okulların kapatılacağını ve 100 kişinin üzerindeki toplantıların iptal edileceğini duyurdu.Balkanlar'da da önlemler artıyorBosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde eğitime ara verilmesinin ardından, Zenica-Doboj ve Saraybosna kantonlarında da okullar tatil edildi, nisan ayında yapılması planlanan Saraybosna İş Forumu sonbahara ertelendi.Kuzey Makedonya'da koronavirüs tanısı konulan bir doktorun 5 gün boyunca işe gittiği gerekçesiyle bu kişi ile temas halinde olanlar evlerinde karantinaya alındı, Üsküp ve İştip'teki dermatoloji klinikleri kapatıldı.Bugün ilk ölüm vakasının görüldüğü Arnavutluk'ta ise eğlence ve kültür merkezleri ile sosyal tesisler 3 Nisan'a kadar kapatıldı, adli hizmetler askıya alındı, 12 Mart'ta yapılacak meclis oturumu ertelendi.Hırvatistan Futbol Federasyonu da iki hafta boyunca lig maçlarının seyircisiz oynanacağını duyurdu.

