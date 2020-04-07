Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, Avrupa'da zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu. Norveç Sağlık Bakanlığı, salgının kontrol altına alındığını duyurdu.

07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:31

Koronavirüs salgını tüm dünyada can almaya devam ederken; Norveç , Avrupa 'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke oldu. Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki Kovid-19 (koronavirüs) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

"SERT TEDBİRLER ALMASAYDIK"

Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç'te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi. Höie, "Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık" değerlendirmesini yaptı.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç'te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi. 111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında en çok Kovid-19 testi yapılan Norveç'te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
Etiketler: Koronavirüs, Norveç, Avrupa, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı? Haberler
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Hollanda’da sağlık çalışanlarına Kur’an-ı Kerim’den ayetle teşekkür Haberler
Hollanda'da sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
Filipinler’de bir ilk! Karantina kurallarını ihlal eden adam öldürüldü Haberler
Filipinler'de bir ilk! Karantina kurallarını ihlal eden adam öldürüldü

Son Dakika Dünya Haberleri

12:50: Kudret teyze, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı - Haberler 12:50: Beytüşşebap'ta koronavirüs tedbirleri - Haberler 12:45: Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı - Haberler 12:44: Fatih Portakal'a suç duyurusu - Haberler 12:44: Kapı kapı dolaştılar ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira yardım parası dağıttılar - Haberler 12:17: Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:29: Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler 11:22: İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız - Haberler 10:27: Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı - Haberler 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek