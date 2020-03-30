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Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm: Portekiz'de 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Portekiz'de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vitor Godinho adlı kişi Avrupa'da salgına yenik düşen en genç isim oldu

30.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:44
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm: Portekiz'de 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
Portekiz 'de koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vitor Godinho adlı kişi Avrupa 'da salgına yenik düşen en genç isim oldu.

Gencin bağışıklık sistemini zayıflatabilecek olan sedef hastalığı dışında hiç bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Portekiz, Avrupa, Dünya
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