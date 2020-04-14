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Avrupa'da Kovid-19'a karşı yeşil yatırım çağrısı

Avrupa'da siyasetçiler, şirket yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sürdürülebilir ve çevre dostu yatırım programı uygulanması çağrısında bulundu.

14.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:00
Avrupa'da Kovid-19'a karşı yeşil yatırım çağrısı
Avrupa 'da siyasetçiler, şirket yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sürdürülebilir ve çevre dostu yatırım programı uygulanması çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre Komitesi Başkanı Pascal Canfin, Twitter hesabından "Avrupa Yeşil Ekonomik Toparlanma İttifakı" başlıklı mektup yayınladı.
Fransa, İtalya, Lüksemburg, Danimarka gibi ülkelerin bakanları, 80'e yakın AP milletvekili, 30 kadar şirketin üst düzey yöneticisi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin imzaladığı mektupta, Kovid-19'un Avrupa'da yıkıcı sonuçlar doğurduğu anımsatıldı.
Mektupta, Kovid-19'un çalışanlar ve ekonomi üzerindeki etkisinin giderilmesi için koordine bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği belirtildi.
Kovid-19 ve iklim değişimi ile birlikte mücadele edilebileceğine dikkati çekilen mektupta, salgın sonrasında ekonomik toparlanma için çevre dostu, biyolojik çeşitliliği koruyan ve sürdürülebilir yatırımlar yapılması çağrısında bulunuldu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Ekonomi
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Ekonomi Manşet

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