Avrupa'da Müslümanlara 'koronavirüs jesti': Bazı ülkelerde camilerden ezan okunmasına izin çıktı
Avrupa'da Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde bazı camilerde koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlara moral vermek amacıyla ezan okunmaya başladı.
22.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:45
Almanya ve Hollanda 'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.
Avrupa 'da Hristiyan nüfusun fazla olduğu ülkelerde ezanın sadece cami içerisinde belirli ses seviyesinde okunmasına izin veriliyordu.
Avrupa 'da Hristiyan nüfusun fazla olduğu ülkelerde ezanın sadece cami içerisinde belirli ses seviyesinde okunmasına izin veriliyordu.
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Kaynak: Euronews.com