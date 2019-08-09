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Avrupa'da otoyol uzunluğunda İspanya ilk sırada; Türkiye, 10 yılda 749 km yeni otoyol inşa etti

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’ın 2017 verilerine göre Avrupa’da en uzun otoyol 15 bin 523 kilometre ile İspanya’da bulunuyor. İspanya’yı Almanya ve Fransa takip ediyor. Aynı rapora göre Türkiye'de 2017'ye kadarki 10 yıllık süreçte 749 km yeni otoyol inşa edildi.

09.08.2019 18:44 Avrupa'da otoyol uzunluğunda İspanya ilk sırada; Türkiye, 10 yılda 749 km yeni otoyol inşa etti
Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat'ın 2017'de yayımladığı ve 2019 Nisan ayında güncellediği verilerine göre Avrupa'da en uzun otoyol 15 bin 523 kilometre ile İspanya'da bulunuyor. İspanya'yı Almanya ve Fransa takip ediyor.

Aynı çalışmada Türkiye'nin otoyol uzunluğu ise 2 bin 657 kilometre. Eurostat'ın Türkiye ile ilgili raporuna dahil ettiği bu veriler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Türkiye'de otoyol uzunluğu 2007 yılında 1.908 kilometre idi. Buna göre Türkiye'de 2017'ye kadarki 10 yıllık süreçte 749 kilometrelik yeni yol inşa edildi.
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TEM Otoyolu, İspanya, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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