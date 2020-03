Avrupa'da oynayan eski Villanova yıldızı koronavirüs salgını sırasında ailesini düşünüyor

Scottie Reynolds, Avrupa 'nın dört bir yanında basketbol oynadığı 10 sezon içinde, İsrail'de gerçekleşen bombalamalar da dâhil olmak üzere çok fazla şey gördü. Ancak eski Villanovalı hiçbir zaman koronavirüse veya onun şu anda yaşadığı ülke olan Fransa'ya ve bütün kıtaya yayılmasına benzer bir şey yaşamadı. Koronavirüsün resmen pandemi ilan edilmesiyle, Reynolds yalnızca kendisinin güvenliği için sorumlu hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'de Washington'ın Virginia banliyölerinde yaşayan ailesinin verilen tavsiyelere uyduğundan emin olmak istiyor.Reynolds, Jeep Elite Pro-A League'in askıya alındığı Strasbourg'daki evinden perşembe günü yaptığı telefon röportajında "Onlara, 'Bu ABD'de de olacak. Kalabalık gruplar halinde görüşemeyeceksiniz. Bazı şeylerin kapanması gerekecek.' diyorum. Onlara sınavdan önce sınavın cevaplarını veriyorum." dedi."Ben onlara çok önceden bunları söylüyordum ve şimdi hepsi gerçekleşiyor. Donanma sokakta. Milli Muhafızlar sokakta. İnsanların evlerinden çıkmalarının engellendiği şehirler var. O yüzden benim için en önemli şey insanların bunu Avrupa'ya özgü bir şeymiş gibi bakmamaları. Hayır, bu bütün dünyada var ve ciddiye alınmalı.""Evet, ben de aşırı dikkatli bir insan değilim ama olanları görüyorum ve kendi kendime 'Bu ciddi bir şey.' diyorum. Benim böyle konuşuyor olmam, kendim için önemli. Ailem de bunu bilir, genelde olayları büyüten birisi değilimdir ancak bunu gerçekten çok ciddiye alıyorum."32 yaşındaki Reynolds, dokuz ülkelik Avrupa yolculuğunda "gittiğim en iyi yerlerden biri" olarak anlattığı, FIBA Şampiyonlar Ligi üyesi olan SIG Strasbourg'a geçen Kasım transfer oldu. Strasbourg Fransa'nın doğusunda, Paris'e yaklaşık 300 mil uzaklıkta bir şehir. Ancak Reynolds, Alman sınırına arabayla yalnızca 10 dakikada gidilebildiğini söylüyor.1.85 boyundaki, 2222 sayıyla Villanova'nın en skorer ikinci oyuncusu olan ve 2010'da All-American Birinci Takımı'na seçilen Reynolds, koronavirüs vakasını ilk olarak geçen ay İtalya'da duyduğunu söyledi. Hastalık kısa süre sonra Fransa'ya da geldi ancak Reynolds, o zaman ciddi gözükmediğini söyledi.COVID-19'un etkileri takıma kısa süre içinde yansıdı. Reynolds, takım yönetiminin maçtaki seyirici sayısı, devlet görevlileri tarafından tavsiye edilen 5000'i geçebileceği gerekçesiyle maçın ertelendiğini oyunculara bildirdiğini söyledi. Strasbourg bir sonraki maçını oynadı ancak onlar tekrar oynayamadan, lig 12 Mart'ta, NBA'den bir gün sonra, en erken 31 Mart'ta başlayacak şekilde ertelendi.Sonra işler karıştı."Beşe beş olarak temas edemeyeceğimizi söylediler. Öyle olunca, farklı zamanlarda gelecek şekilde, iki kişilik özel seanslar yapılıyor. Ertesi gün de 'Spor salonuna gelemezsiniz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Evinizde kalmanız gerekiyor.' dediler. Her şey çok hızlı gelişti.""Dükkanlar kapandı. Açık olan yerler sadece marketler ve eczanelerdi. Saat altıdan sonra dışarı çıkamıyordunuz. Sonra ertesi gün baktık, sınırlar kapanıyor ve ordu sokağa çıkıyordu. O zaman da markete veya herhangi bir yere gitmek için yazılı izniniz olmadan dışarı çıkamıyordunuz. Adım adım, ama çok hızlı gelişen bir şeydi. Şimdi de durumumuz böyle."Avrupa'daki ABD'li oyuncular şimdi de şunları düşünüyorlar: Ligler devam edecek mi? Etmezlerse, takımlar kontratların yükümlülüklerini yerine getirecekler mi? ABD'liler arasında yaşça büyük olan Reynolds, elinden geldiğince diğer oyunculara tavsiyeler vermeye çalışıyor."Kontratları düşünmemiz gerekiyor, çünkü eğer iptal edilirlerse, paramızı alabilecek miyiz?" diyor. "Şu an bir erteleme durumundaysak, maaşımızın ne kadarını alacağız? Ben biraz daha büyük olduğum için, bazen telefonda diğer oyuncularla konuşuyorum ve onlara 'Yapman gereken bu, beklemen lazım' diyorum. Onlara kendi tanıdıklarımdan aldığım en doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum. İşin içinde çok fazla etken var. Sanki her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor."Reynolds sezon iptal edilirse ABD'ye döneceğini, ancak bilet gişelerinde ve gümrükte oluşan uzun sıralarla alakalı korkunç hikayeler duyduğunu söylüyor. Kalabalık gruplarla uzun uzun bekleme fikri hiç hoşuna gitmiyor."Havaalanları ve uçaklar bulunabileceğiniz en pis ve mikroplu yerler. Bütün bunlara maruz kalacaksınız ve 10-12 saat arası kapalı bir alanda (uçakta) olacaksınız. Sonra da gümrükte nereden geldiği belli olmayan bir sürü insanla beş veya altı saat geçireceksiniz. O yüzden hastalığı kapma ihtimaliniz çok yüksek, demek istediğimi anlatabiliyor muyum?"Şu an yaşanan tüm zorluklara rağmen, kariyerinin "muhtemelen son kısmı" olarak nitelendirdiği zamanlara gelirken Reynolds yine de Avrupa'da geçirdiği yıllara gururla bakıyor. "Açık konuşmak gerekirse, inanılmaz zamanlardı. Kolejdeki halime baktığımda, o çocuk olarak, bu kadar çeşitli kültürle, fikirle ve insanla karşılaşacağımı hayal bile edemezdim. Şimdiyse bu kadar farklı kültürü, insanı ve düşünceyi anlayabildiğim için kendimi öyle rahat hissediyorum ki. Her duruma uyum sağlayabiliyorum.""Basketbol tarafından bakarsam, 10 yıllık bir kariyere sahip olmak, bu işte çift hanelere çıkmak, çok büyük bir olay. Paramı bundan kazandım, bir kariyer yaptım. Birkaç yıl daha oynayabileceğimi umuyorum. 35'ime kadar oynamak istiyorum. Ondan sonra, her yıl tekrar karar vereceğim. Sağlıklı ve hızlı -ki benim oyunumun en önemli parçası hızdır- olduğum sürece, oynamaya da devam edeceğim."Reynolds Avrupa parkelerindeki en "havalı" anlarını, her ikisini de Rusya'da oynadığı sırada, Villanova'dan eski takım arkadaşları Corey Fisher ve Reggie Redding'e karşı oynarken yaşadığını söylüyor."Hala çok yakınız." diye belirtiyor. "Birbirimize mesaj atıyoruz, veya başka yollarla iletişim kuruyoruz." Şimdiyse, Reynolds zamanını evinde televizyon ve film izleyerek geçirecek, aynı zamanda ailesi ve arkadaşlarının güvende olduğundan emin olarak pandemiyle ilgili son gelişmeleri takip edecek. "Bu iş çılgınca." diyor. "Avrupa'da bir çok olay yaşadım, bombalamalar ve başka şeyler. Ama şu an olanlar tamamen yeni."Çeviri: Bengi Yıldırım

Kaynak: EuroSport.com