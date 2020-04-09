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Avrupa'da Paskalya kutlamaları koronavirüs engeli

Hristiyan toplumunun en eski bayramlarından biri olan Paskalya Haftası, koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden kutlanıyor.

09.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:14
Avrupa'da Paskalya kutlamaları koronavirüs engeli

Hristiyan toplumunun en eski bayramlarından biri olan Paskalya Haftası, koronavirüs salgınından dolayı internet üzerinden kutlanıyor. Sokağa çıkma yasağından dolayı Avrupa 'da  din görevlileri internet üzerinden inananlara hitap edecekler.

Almanya'nın Köln, Limburg, Mainz kentlerindeki kiliseler halkın katılımı olmadan internet üzerinden canlı yayın yapacak. Hesse ve Nassau'daki Protestan Kilisesi, cemaatine mektup göndererek Paskalya Bayramını kutladı. Doğu ve Batı kiliselerinin Paskalya kutlamalarında farklılık olmasına rağmen, Paskalya dönemi her yılın Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan bir sürede kutlanıyor. Paskalya Günü için evlerde özel çörekler yapılıp, haşlanmış yumurtalar boyanır, mumlar yakılır ve dualar okunur.

Kaynak: DHA

Etiketler: Paskalya, Avrupa, Güncel
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