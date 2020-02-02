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Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi

Son dakika: İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı terör saldırısının ardından Belçika'nın Gent kentinde de bir bıçaklı saldırı yaşandı. Polis İngiltere'deki olaydaki gibi saldırganı vurdu.

02.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:22

'nın Gent kentinde bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

SALDIRGAN 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İNGİLTERE'DE DE SALDIRI OLMUŞTU

'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu. Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz. Durumlarına ilişkin güncelleme bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

LondraLondra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var

Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi

Belçika, Londra, Polis, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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