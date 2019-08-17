Avrupa'da şampiyonlar yeni sezona kayıpla başladı

Bayern Münih 8 yıl sonra açılış maçında kazanamadı

LaLiga şampiyonu Barcelona, deplasmanda mağlup

Galatasaray, Denizli'den çıkamadı

Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Geçtiğimiz sezon Avrupa liglerinde mutlu sona ulaşan takımlardan Barcelona, Bayern Münih ve Galatasaray yeni sezona puan kayıplarıyla başladı. Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya mağlup olurken, Bayern Münih öne geçtiği karşılaşmada sahasında Hertha Berlin ile berabere kaldı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ise ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a mağlup olarak yeni sezona puansız başladı.

İspanya LaLiga'nın açılış haftasında son şampiyon Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'nun konuğu oldu. Karşılaşmanın 88'inci dakikasında oyuna dahil olan Aritz Aduriz, 89'uncu dakikada attığı muhteşem golle takımına 3 puanı getirdi. Bunun yanında yıldız oyuncusu Lionel Messi'den yoksun olan Barcelona'da diğer bir yıldızı Luis Suarez sakatlanarak oyuna devam edemedi. Uruguaylı futbolcu 37'nci dakikada yerini Rafinha'ya bıraktı.

BAYERN MÜNİH 8 YIL SONRA AÇILIŞ MAÇINDA KAZANAMADI

Almanya'da yeni sezona Almanya Süper Kupası'nı Borussia Dortmund'a kaptırarak başlayan Bayern Münih, ligin açılış maçında sahasında Hertha Berlin ile yenişemedi. Karşılaşmanın 24'üncü dakikasında Lewandowski'nin golüyle öne geçen Bayern, 36'ncı dakikada Lukebakio ve 38'inci dakikada Grujic'in gollerine engel olamayarak geriye düştü. Ev sahibi ekip 60'ıncı dakikada Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bayern Münih, bu sonuçla 2011-12 sezonunun ardından ilk kez bir açılış maçında galip gelemedi.

GALATASARAY, DENİZLİ'DEN ÇIKAMADI

Yeni sezona Akhisarspor'u geçip TFF Süper Kupası'nı kazanarak başlayan Galatasaray, ligin açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısına çıktı. 29'uncu dakikada Selçuk ile bir penaltı atışından faydalanamayan sarı-kırmızılılar, 75'inci dakikada Recep Niyaz ve 90'ımcı dakikada Rodallega'nın attığı gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao da mücadelenin ilk yarısında iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyet ile 7 yıl sonra ilk defa lig açılışında mağlup oldu.