Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrupa'da startup yatırımı 31,1 milyar avroya ulaştı

Avrupa'da startupların geçen yıl aldıkları yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 31,1 milyar avroya yükselirken, bu yıl koronavirüs krizi nedeniyle bu yatırımlarda büyük bir düşüş bekleniyor.

07.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:22
Avrupa'da startup yatırımı 31,1 milyar avroya ulaştı
Avrupa 'da startupların geçen yıl aldıkları yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 31,1 milyar avroya yükselirken, bu yıl koronavirüs krizi nedeniyle bu yatırımlarda büyük bir düşüş bekleniyor.
Denetim ve danışmanlık firması EY, Avrupa'daki startup yatırımlara yönelik raporunu yayınlandı.
Rapora göre, kıtada yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startupların geçen yıl topladıkları yatırım 2018 yılına kıyasla yüzde 46 'lık artışla 31,1 milyar avroya ulaştı.
Brexit'e rağmen, İngiltere, geçen yıl Avrupa'da startupların finansmanında lider konumunu korudu. İngiltere'de startupların geçen yıl aldıkları yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 11,1 milyar dolara yükseldi.
Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da startupların 2019'da aldığı yatırımların toplamı yüzde 32 artarak 6,1 milyar avroya ve Fransa'da yüzde 50 artarak 5 milyar avroya ulaştı.
EY Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Hubert Barth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şimdilik, 2019 muhtemelen Avrupa startup ekosisteminin son rekor yılıydı. Koronavirüs pandemisi sadece önemli ölçüde daha düşük yatırımlara yol açmayacak. Birçok şirkette yüksek satış kayıplarına da yol açacak. Dolayısıyla bu kriz Avrupa startup ekosistemi için varoluşsal bir zorluktur." ifadesini kullandı.
Koronavirüsün yol açtığı ekonomik krizde, Alman startup ekosisteminin temellerinin korunmasının önemine işaret eden Barth, "Startuplar için finans piyasası tamamen kurumamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Barth, koronavirüs krizinin, ekonomide daha da güçlü bir dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine işaret ederek, uzaktan çalışma ve internet üzerinden konferans sistemlerini kuran şirketlerin krizde avantajlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Avrupa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Avrupa'da startup yatırımı 31,1 milyar avroya ulaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:06: Eskişehir'de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu - Haber 16:06: Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar - Haber 16:06: Ateşi yüksek çıkınca oğlunun kaçırmaya çalıştığı hasta, karantinaya alındı - Haber 16:06: İngiltere Başbakan Johnson'da "zatürre görülmediği" açıklandı - Haber 16:06: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI KOLONYA VE MASKELERİN DAĞITIMI BAŞLADI - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:57: Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi