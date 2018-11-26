Avrupa'da Tıbbi Malzemeler Yeterince Test Edilmiyor

Avrupa
'da yeterince test edilmeyen ve güvenli olmayan tıbbi malzemelerin hastaların vücutlarına yerleştirildiği bildirildi.
BBC Panorama'nın, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu
, Guardian gazetesi ve British Medical Journal dergisi dahil 58 medya kuruluşuyla yürüttüğü araştırma, kalp pili, omurgalara yerleştirilen çiviler, yapay kalça ve diz protezi gibi tıbbi malzemelerin, sadece domuzlar ve cansız bedenler üzerinde denendikten sonra piyasaya sürüldüğünü gösterdi.
İmplantların babunlarda başarılı olmadığına dikkat çekildi.
Avrupa'da şirketlerin ürünleri onaylanana kadar onlarca güvenlik kuruluşunu "dolaşmasına" olanak tanıyan gevşek bir yönetmelik bulunduğu, doktorların hastalarına önerdikleri tedavilerin gerçek riskleri konusunda bilgilendirilmiyor olabileceği kaydedildi.
Şeffaflık ve veri toplama noksanlığı nedeniyle tıbbi malzeme endüstrisinde yaşanan sorunların ölçeğinin, hem doktorlar hem de hastalar açısından gizemini koruduğu belirtilirken, Avrupa'da, bu malzemeleri piyasaya sürülmeden önce kontrolden geçirecek resmi bir kurumun bulunmadığına işaret edildi.
Tıbbi malzeme satan bir dizi şirketin, tost makineleri ve su ısıtıcılarına da verilen onay kodu CE damgasını taşıdığı, bu malzemeleri yerleştiren cerrahların bile her zaman malzemelerin etkinlikleri ve güvenli oluşlarının onayı kabul edilen kanıtı görmediği ifade edildi.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu,Avrupa
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:00