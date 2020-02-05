Haberler » Spor » Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak - Spor

Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında iki Türk takımının mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.

05.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:34Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında iki Türk takımının mücadelesinde Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA, grupta 4 maçını da kazanarak 11 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe Opet ise 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yarınki maçta, Eczacıbaşı VitrA'nın son hafta öncesi liderliği garantileme, Fenerbahçe Opet'in de liderliği ele geçirme şansı bulunuyor.
İki takım arasında bu sezon Avrupa'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-2 kazandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:05:55