Avrupa'da Türk Gecesi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası'nda mücadele eden iki Türk takımı OGM Ormanspor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor
, D Grubu'ndaki 4. hafta müsabakasında yarın Ankara
'da karşılaşacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Grupta geride kalan 3 haftada 2 galibiyet elde eden OGM Ormanspor, 5 puan ve averajla lider durumda bulunuyor.
Mersin Büşükşehir Belediyespor ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4 puan ve averajla son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Mersin'de oynanan ilk karşılaşma, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un 75-70 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Büyükşehir Belediyespor,Mersin,Avrupa