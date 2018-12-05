Avrupa'da Türk Takımları Karşı Karşıya

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası'nda mücadele eden BOTAŞ, E Grubu'ndaki 5. maçında bir diğer Türk temsilcisi Çukurova
Basketbol'a konuk olacak. Mersin
'de Servet Tazegül
Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
İki takım arasında Ankara
'da oynanan ilk maç, Çukurova Basketbol'un 85-63 üstünlüğüyle sona ermişti.
Gruptaki 5. maçlar öncesinde namağlup Çukurova Basketbol lider durumda bulunurken, BOTAŞ, 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
Çukurova,basketbol,Avrupa
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:03