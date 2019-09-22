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Avrupa'da yer altında bulunan 'gömülü kıta' Dünya'nın kayıp tarihine ışık tutuyor

Platon'un 'kayıp kıta' Atlantis efsanesi gerçeğe dönüştü. Avrupa ve Pasifik Okyanusu altına gömülü kayıp kıtalar bulundu. Uzmanlar çok daha fazlasının olabileceğini söylüyor.

22.09.2019 14:45Avrupa'da yer altında bulunan 'gömülü kıta' Dünya'nın kayıp tarihine ışık tutuyor
Avrupa ve Pasifik Okyanusu altına gömülü kayıp kıtalar bulan araştırmacılar bunun çok daha fazlasının olabileceğini söylüyor.

Büyük Yunan Filozofu Sokrates'in öğrencisi Platon, 2 bin yıldan fazla zaman önce kitaplarında, "aşırı şiddetli deprem ve sellerden" sonra ortadan kaybolan 'Atlantis' adında bir kıta ve uygarlıktan bahsediyordu. Platon'dan sonra yüzyıllar boyunca kayıp kıtalar hakkında bir dizi efsaneler ve kurgular ortaya atıldı. Ancak yapılan yeni araştırmalar Atlantis benzeri batık kent ve kıtaların efsaneden ibaret olmadığını ortaya koyuyor.
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Pasifik Okyanusu, Sokrates, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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