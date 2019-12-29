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Avrupa'da yılbaşı kutlamaları: Kurşun dökmek, üzüm yemek, sandalyeden atlamak

Avrupa'da ülkelerin yeni yıl kutlamaları birbirinden farklı. Onlar arasında nar ezmek, kurşun yakmak, kırmızı iç çamaşırı giymek, tavuk yememek gibi gelenekler var. Euronews çalışanları kendi ülkelerinde yeni yıl öncesi kutlamaları anlatıyor.

29.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:00 Avrupa'da yılbaşı kutlamaları: Kurşun dökmek, üzüm yemek, sandalyeden atlamak
'da ülkelerin yeni yıl kutlamaları birbirinden farklı. Onlar arasında nar parçalamak, kurşun yakmak, kırmızı iç çamaşırı giymek, tavuk yememek gibi gelenekler var. çalışanları kendi ülkelerinde yeni yıl öncesi kutlamaları anlatıyor.

Yunanistan ve Kıbrıs: Kapıya asılan nar parçalanır (Marios Ioannou)

Yunanistan ve Kıbrıs'ta 31 Aralık'ta Vasilopita adında geleneksel yeni yıl keki yaparız. Kekin içerisine demir para koyarız. Gece yarısından sonra kestiğimiz pastadaki parayı kim bulursa bunun ona yıl boyunca şans getireceğine inanılıyor.
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Euronews, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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