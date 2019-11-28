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Avrupa'da, yılın en iyi genç oyuncusu Joao Felix seçildi

Avrupa'da, İtalyan gazetesi Tuttosport'un verdiği 'Golden Boy' ödülünün sahibi Joao Felix oldu.

28.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:23

'da yılın genç oyuncusu ödülüne, sezon başında 126 milyon bedelle 'dan Atletico Madrid'e transfer olan Joao Felix layık görüldü.

İtalyan gazetesi Tuttosport'un verdiği "Altın Çocuk" ödülünün bu yılki sahibi Felix, "Oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyum ve mutluyum. Bu ödülü Atletico Madrid oyuncusu olarak kazanan 2. oyuncu olmayı başardım bu inanılmaz bir şey. Ayrıca Benfica'ya ve orada teknik direktörüm olan Bruno Lage'de teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

ABDULKADİR ÖMÜR DE ADAYLAR ARASINDAYDI

Trabzonspor'un "Yerli Messi" diye anılan genç oyuncusu Abdulkadir Ömür de adaylar arasında yer alıyordu. Ancak oy kullanan 40 kişinin 25'i, Joao Felix'i ilk sıraya yazdı. Ödüle, Abdulkadir'in yanı sıra, Jadon Sancho, Nicolo Zaniolo, Moise Kean, Phil Foden, Ansu Fati gibi oyuncular da aday gösterilmişti.

MESSİ VE AGUERO DA KAZANMIŞTI

Öte yandan bu ödülü, dünya futboluna damga vuran Messi, Aguero, Rooney, Mbappe, Cesc Fabregas ve Pogba gibi isimler de kazanmıştı.

Avrupa'da, yılın en iyi genç oyuncusu Joao Felix seçildi

Atletico Madrid, Benfica, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (4)
SER59:ABDÜLKADİR Mİ ANLAMADIM. . . NEYE GÖRE ADAY GÖSTERMİŞLER. . ŞUNU UNUTMAYALIM YETENEKLİ OYUNCU DAHA 17 YAŞINDA A TAKIMDA OYNAR. . 20 YAŞINDA AVRUPANIN DEVLARINİ PEŞİNDEN KOŞTURUR. . ÖRNEK SERGEN YALÇIN. . YETENEK DOĞUŞTAN OLUR. ÇAMURDA BİLE OLSAN ÇIKARIRLAR ORTAYA
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İSİMSİZ:Monaco gibi takım 22M verdi de vermediler neyin muhabbetini yapıyosun ne fesat adamsınız sizde öyle adam yok tabi boş insan
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FENERLİ:bu oyuncu çok abartılıyor benficadan değil türkiyeden çıksaydı kimse umursamazdı cengiz ünder den çok farklı değil
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AZERBAYCANDAN GALATASARAY:EMRE MOR DA BUNLARIN ARASINDA OLA BİLİRDİ , BU ARADA EN BYÜK CİMBOMBOMBOM
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