Avrupa'da, yılın en iyi genç oyuncusu Joao Felix seçildi

Avrupa'da yılın genç oyuncusu ödülüne, sezon başında 126 milyon bedelle Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Joao Felix layık görüldü.

İtalyan gazetesi Tuttosport'un verdiği "Altın Çocuk" ödülünün bu yılki sahibi Felix, "Oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok gururluyum ve mutluyum. Bu ödülü Atletico Madrid oyuncusu olarak kazanan 2. oyuncu olmayı başardım bu inanılmaz bir şey. Ayrıca Benfica'ya ve orada teknik direktörüm olan Bruno Lage'de teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

ABDULKADİR ÖMÜR DE ADAYLAR ARASINDAYDI

Trabzonspor'un "Yerli Messi" diye anılan genç oyuncusu Abdulkadir Ömür de adaylar arasında yer alıyordu. Ancak oy kullanan 40 kişinin 25'i, Joao Felix'i ilk sıraya yazdı. Ödüle, Abdulkadir'in yanı sıra, Jadon Sancho, Nicolo Zaniolo, Moise Kean, Phil Foden, Ansu Fati gibi oyuncular da aday gösterilmişti.

MESSİ VE AGUERO DA KAZANMIŞTI

Öte yandan bu ödülü, dünya futboluna damga vuran Messi, Aguero, Rooney, Mbappe, Cesc Fabregas ve Pogba gibi isimler de kazanmıştı.