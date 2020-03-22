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Avrupa'daki bazı camilerde, koronavirüs salgını nedeniyle ezan okunmaya başladı

Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.

22.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:12
Avrupa'daki bazı camilerde, koronavirüs salgını nedeniyle ezan okunmaya başladı
Almanya ve Hollanda 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde yatsı ezanı ve cuma günleri öğle ezanı hoparlörle okunabilecek.
Üç hafta sürecek uygulama çerçevesinde cami hoparlöründen ilk ezanın okunması çevrede oturan Türkler ve diğer ülkelerden Müslümanlar tarafından olumlu karşılandı.
İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Hannover Camisi'nde de Miraç Kandili'ne özel olarak hoparlörden yatsı ezanı okundu. Cami için alınan izinle bundan sonra haftada bir gün cuma günleri ezan okunabilecek.
Hollanda'da da IGMG'ye bağlı 4 camide cuma günleri öğle vakitlerinde halkın duyabileceği şekilde hoparlörle ezan okunacağı belirtildi.
Diğer camiler için de müracaat edildi
IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa 'daki Müslümanların ölümcül koronavirüsle azami derecede mücadele ettiğini söyledi.
Bu dönemde diğer camilerde de ezan okunabilmesi için izin dilekçelerini verdiklerini kaydeden Altaş, "Duisburg veya Hannover'de okunan ezanların, kriz anında nasıl bir dayanışmanın gösterilebileceğini ortaya koyan çok güzel örnekler. Okunan ezanlar, 'evlerinizde güvende olun' mesajını veriyor. Bunu mümkün kılan bu şehirlerdeki belediye yetkililerine hassaten teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde başka şehirlerde de bazı ezanların açıktan okunacağını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.
Kovid-19 salgını nedeniyle geçen hafta Almanya ile Avrupa'nın diğer ülkelerindeki cami ve başka dinlere ait ibadethanelerde toplu ibadete bir süre ara verilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hollanda, Almanya, Avrupa, Güncel

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