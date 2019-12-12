Avrupa'da fuhuşa en çok para aktaran ülke İngiltere oldu

Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa'da fuhuşa en çok para yatıran ülkeleri açıkladı. Listenin başında açık ara farkla İngiltere yer aldı. Kraliyet ülkesinin fuhuşa harcadığı para ise tam tamına 6,5 milyar Euro.

İNSANLAR EN ÇOK NEYE PARA HARCIYOR?

İstatistik Ofisi'nin her sene açıkladığı hanehalkı nihai tüketim harcamaları farklı ülkelerdeki halkların paralarını nereye harcadığını gösteriyor. Eurostat verileri; hanehalklarının gıdadan eğitime sağlıktan ulaşıma içkiden kültüre kadar birçok alanda harcamalarını gösteriyor. Bunlardan birisi de fuhuş. Eurostat hangi ülke vatandaşlarının fuhuşa ne kadar harcama yaptığını gösteriyor.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından fuhuş, karşılıklı rıza ile bir ödeme karşılığında cinsel ilişkiye girmek olarak tanımlanıyor.

Listenin başında açık ara İngiltere yer alıyor. Buna göre İngilizler 2018 yılında fuhuşa 6 milyar 559 milyon Euro harcadı. Bu hanehalklarının toplam harcamasının yüzde 0,4'üne eşit. Yani hanehalkları harcadıkları bin Euro'dan 4'ünü fuhuşa ayırdı. Harcanan para Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) ise yüzde 0,3'üne karşılık geliyor.

İKİNCİ BELÇİKA

İkinci sırada 1 milyar 2 milyon Euro ile Belçika var. Üçüncü sırada 693,9 milyon Euro ile Portekiz var. Macaristan 539,9 milyon Euro ile dördüncü sırada. Beşinci sırada ise 317,8 milyon Euro ile Yunanistan var. Fuhuşun hanehalkı tüketim harcamalarındaki oranına bakıldığında ise yüzde 1,1 ile Lüksemburg yer alıyor. Bu ülkeyi Macaristan (yüzde 0,8), Portekiz (yüzde 0,5), Sırbistan (yüzde 0,5) ve İngiltere (yüzde 0,4) takip ediyor.