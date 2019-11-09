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Avrupa'daki Müslümanlardan Mevlid Kandili coşkusu

Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri (DİTİB) Merkez Cami ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Nippes'taki Fatih Cami'nde Mevlid-i Nebi programları düzenlendi.

09.11.2019 02:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 02:05Avrupa'daki Müslümanlardan Mevlid Kandili coşkusu

'nın kentinde, Diyanet İşleri (DİTİB) Merkez Cami ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Nippes'taki Fatih Cami'nde Mevlid-i Nebi programları düzenlendi.

Camileri dolduran Müslümanlar, Mevlid Kandili'nde geceyi dualarla ihya etti. DİTİB Merkez Cami'ni akşam saatlerinden itibaren dolduran Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua ederek kandili karşıladı. Gecenin anlam ve önemini anlatan DİTİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, "Kendimizi nefsin esiri olmaktan kurtarmalıyız. Peygambersiz Müslüman olunmaz, bunu unutmayalım. Bu nedenle kendimize örnek olarak, rehber olarak Yüce Peygamberi alalım. Hayatı nasıl yaşayacağımızı, Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağımızı ve sevgiyi Peygamberimizden öğreneceğiz. Onun hayatından, örneklerle bunu yapacağız. Yüce Peygamberimizin kendimize örnek olarak almamız gereken en güzel hasletlerinden birisi de, O'nun ailesiyle olan münasebetleridir. İslam'da aile hayatında sevginin, adaletin, anlayışın ve hoşgörünün yeri çok büyüktür" dedi. Hz. Muhammed'in hayatından örnekler veren Akar, O'nu tanıyabilmek için en önemli kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Gecede Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda tesbihatlar, salat-u selamlar ve yapılan hatmi şeriflerin duaları yapıldı. Camide düzenlenen Mevlid-i Nebi özel programının sonunda eller semaya açılarak dua edildi. Cami çıkışında cemaate lokum ikram edildi.



Mevlid Kandili, Almanya, Köln, Dünya

Kaynak: DHA

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