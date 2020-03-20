Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı - Haberler

- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı

- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını aynı anda çalarak moral verdi.

20.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:12
- Avrupa 'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı
BERLİN - Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını aynı anda çalarak moral verdi.
Dünya genelinde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı, devletlerin vatandaşlara evde kalın çağrısına Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkesindeki birçok radyo istasyonu İngiliz grup Gerry ve Pacemakers'ın "You Never Never Alone" (Asla yalnız yürümeyeceksin ) şarkısını çalarak hem destek, hem de moral verdiler. Alman, WDR-2 moderatörü Fabian Raphael, dünyayı etkisi altında bırakan virüsü engellemek için uğraşan ve evlerinde kalan insanlara moral ve teşekkür etmek için bu şarkıyı çaldıklarını ifade etti.
Almanya'da, "You Never Never Alone", WDR 2, WDR 4, 1Live, SWR3, RBB Radyo Eins, hr3, YOU FM, Deutschlandfunk Kultur, Bayern 2, Antenne Niedersachsen ve BB Radio istasyonlarında aynı anda çalındı. Almanya'nın yanı sıra, İngiltere, Avusturya, İspanya, Bulgaristan, Belçika, Slovakya ve Romanya'daki istasyonlar da kampanyaya katıldı. - Avrupa’daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- Avrupa'daki radyo istasyonlarından aynı anda Korona virüse karşı moral şarkısı
Etiketler : Almanya, Avrupa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Alex Heykeline maske ve eldiven taktılar - Haber Sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Haber Kartal'da kamyon alt geçite sıkıştı - Haber ALEX HEYKELİNE MASKE VE ELDİVEN TAKTILAR - Haber Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Soylu ile görüştü - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber
Loading