Avrupa'daki Türkler Komisyon Ödemeden Para Göndermeyi Sevdi

TRANSFERGO, GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞİ SONRASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Uluslararası çevrimiçi para transfer hizmeti TransferGo, geçtiğimiz ay içinde Türkiye'ye yönelik ücretsiz para transferi servisini başlattığını duyurmuştu. O tarihten bu yana elde edilen rakamlar TransferGo'ya tüketici nezdinde ilginin ve güvenin arttığını işaret ediyor. TransferGo lansmanıyla birlikte Ekim ayı içerisinde Türkiye'ye yapılan transferlerin sayısı 2018 yılına dair aylık ortalamanın 4 kat üzerinde gerçekleşti.Kullanıcı sayısında da artış yaşanırken, 2018 yılında herhangi bir ay içerisindeki kullanıcısayısının 5 katı kadar yeni kullanıcı kaydı gerçekleşti.

TÜRKİYE'YE DÖVİZ GİRİŞİNE BÜYÜK KATKI

TransferGo'ya en çok ilgi tahminler doğrultusunda Almanya'dan Türkiye'ye para gönderimi yapmak isteyen Türklerden geldi. 2017 yılıyla karşılaştırıldığında, Ekim ayı dahil tüm 2018 için Avrupa'daki herhangi bir ülkeden Türkiye'ye para gönderme işlem sayısı 5 katına çıkarken, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan transfer özelinde bakıldığındaysa bu sayının 10 kata kadar ulaştı. Almanya'yı Belçika, Hollanda, Avusturya, Fransa ve İngiltere gibi Türklerin yoğunlukla yaşadığı ülkeler takip ediyor.