Avrupa'dan 45 Hükümet Dışı Aktör!

Emisyonların sıfırlanması ve ulusal katkı beyanlarının güçlendirilmesi AB için bir fırsat

İklim eylemi konusunda örnek teşkil eden bu 45 aktör, AB ülkelerini 2020'ye kadar uzun vadeli iddialı hedefler belirlemeye ve katkı beyanlarını güçlendirmeye davet ediyor.

Katoviçe, Polonya – Step Up Now isimli yeni girişim, yeni bir Avrupa ekonomisi ve toplumu yaratılması için ortak bir vizyon belirliyor. Girişim, iklim değişikliyle mücadele konusundaki fırsatları yakalayan ve en geç 2050'ye kadar sıfır emisyonlu bir Avrupa inşa etme yolunda hızlı ve önemli adımlar atan AB şirketleri, yatırımcıları, şehir ve bölgelerini ön plana çıkarıyor.

Açıklamada, "Bu daha iyi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayat tarzını destekleyen, dönüşüm yönetimi, büyüyen sektörlerde nitelikli işlerin yaratılması, yenilikçi sektörlerin desteklenmesi, dayanıklı altyapıların inşa edilmesi ve iş modellerinin geliştirilmesi için bir fırsattır" ifadelerine yer veriliyor.

Bu girişim, Talanoa Diyaloğu çerçevesinde faaliyetlerini arttırmayı ve kendilerine düşeni yapmayı taahhüt eden hükümet dışı aktörler tarafından sunulan çok önemli bir katkı. Girişime katılan 45 aktör, AB'nin Paris Anlaşması çerçevesinde sunulan katkı beyan (NDC) hedeflerini güçlendirmesine ve 2020'ye kadar uzun vadeli bir karbonsuzlaştırma patikası belirlemesine dair beklentilerini dile getirdi:

"AB, en geç 2050 itibarıyla sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için gereken bilgi, beceri ve ekonomik güce sahiptir. Önümüzdeki 10 yıl içinde çabaların arttırılması ve mevcut 2030 hedeflerinin bu doğrultuda yeniden gözden geçirilmesi esastır. Avrupa ülkelerinin sıfır emisyonlu bir geleceğe öncülük edebileceğini ve etmesi gerektiğini düşünüyoruz."