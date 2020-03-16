Avrupa'dan dönenler için karantina hazırlığı
İstanbul Valiliği, Avrupa ülkelerinden 17 Mart'a kadar yurda dönecek Türk vatandaşlarının karantinaya alınması için 3 öğrenci yurdunun tahsis edildiğini açıkladı.
16.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:35
İstanbul Valiliği, Avrupa ülkelerinden 17 Mart'a kadar yurda dönecek Türk vatandaşlarının karantinaya alınması için 3 öğrenci yurdunun tahsis edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Avrupa ülkelerinden Türk vatandaşlarının 17 Mart'a kadar Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanacağını hatırlatılarak, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır" denildi.
Açıklamada İstanbul'a gelecek vatandaşların tedbirler doğrultusunda 14 gün süreyle karantinada gözlem altında tutulacağı belirtilerek, "Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı; KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle 'Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar'. Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanıldı.
(İHA)
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Avrupa ülkelerinden Türk vatandaşlarının 17 Mart'a kadar Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanacağını hatırlatılarak, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında; Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya "geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen" vatandaşlarımızdan 16 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuran vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşleri 17 Mart Salı günü saat 24.00'e kadar sağlanacaktır" denildi.
Açıklamada İstanbul'a gelecek vatandaşların tedbirler doğrultusunda 14 gün süreyle karantinada gözlem altında tutulacağı belirtilerek, "Bu amaçla İstanbul'da misafir edilecek vatandaşlarımız için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı; KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edilmiştir. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmektedir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ifadesiyle 'Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar'. Anlayışınız, işbirliği ve sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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