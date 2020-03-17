Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için karantinada kalacağı yurt odaları görüntülendi
Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için Kocaeli'deki yurtlarda 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayabileceği şekilde hazırlanan 5 yurtta hazırlıklar tamamlandı.
17.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:10
Avrupa 'dan gelecek vatandaşlar için Kocaeli 'deki yurtlarda 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayabileceği şekilde hazırlanan 5 yurtta hazırlıklar tamamlandı. Yurtlarda Karantina ya alınacak vatandaşlar için her ayrıntının düşünüldüğü yurt odaları görüntülendi.
Avrupadan gelen vatandaşların Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilerek 14 gün boyunca Karantina ya alınacağının kararlaştırılması sonrasında öğrenciler ilde bulunan 5 yurttan tahliye edildi. Öğrenciler farklı yurtlara yerleştirildi. Daha sonra Kocaeli' deki 5 öğrenci yurdunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yurtlar ekipler tarafından tek tek izole edilerek gelecek olan vatandaşlar için hazırlandı. O yurtlardan birisi olan İzmit İlçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu görüntülendi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı yurtta odalara vatandaşlar için kişisel bakım malzemeleri yerleştirildi.
Hazırlıkların tamamlandığı 5 ayrı yurtta 2 bin 500 kişiyi ağırlayacak şekilde kapasite oluşturuldu. 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayacağı şekilde tedbir alındığı belirtildi. Vatandaşların getirileceği yurtların çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.
(İHA)
Avrupadan gelen vatandaşların Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilerek 14 gün boyunca Karantina ya alınacağının kararlaştırılması sonrasında öğrenciler ilde bulunan 5 yurttan tahliye edildi. Öğrenciler farklı yurtlara yerleştirildi. Daha sonra Kocaeli' deki 5 öğrenci yurdunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yurtlar ekipler tarafından tek tek izole edilerek gelecek olan vatandaşlar için hazırlandı. O yurtlardan birisi olan İzmit İlçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu görüntülendi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı yurtta odalara vatandaşlar için kişisel bakım malzemeleri yerleştirildi.
Hazırlıkların tamamlandığı 5 ayrı yurtta 2 bin 500 kişiyi ağırlayacak şekilde kapasite oluşturuldu. 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayacağı şekilde tedbir alındığı belirtildi. Vatandaşların getirileceği yurtların çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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