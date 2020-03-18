Avrupa'dan gelen 1957 kişi İstanbul'daki üç yurtta karantina altında
Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye gelen 1957 kişi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için İstanbul'daki üç yurda yerleştirildi.
18.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:30
Avrupa 'nın 9 ülkesinden Türkiye 'ye gelen 1957 kişi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için İstanbul 'daki üç yurda yerleştirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
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