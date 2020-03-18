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Avrupa'dan gelen bir kafile daha yurda yerleştirildi

Avrupa'dan gelen bir kafile daha yurda yerleştirildi Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dönen bir kafile daha, 14 gün boyunca karantina altında olacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurduna yerleştirildi.

18.03.2020 03:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 03:31
Avrupa 'dan gelen bir kafile daha yurda yerleştirildi
İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye 'ye dönen bir kafile daha, 14 gün boyunca karantina altında olacakları Güngören 'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurduna yerleştirildi.
Korona Virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a getirilmeye başlandı. Bu kapsamda saat 22.30 sıralarında Avrupa'dan dönen bir kafile daha 14 boyunca karantinada olacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurduna getirildi. Vatandaşlar özel kıyafetli görevliler tarafından teker teker araçtan indirilerek yurda yerleştirildi.
"Tek oğlum karantinaya girecek"
Oğlunu karantinaya girmeden önce görmek için yurdun önüne gelen Fatih Balkan, "Oğlum Almanya'dan Köln'den geldi, yüzünü gördük. Çok şükür sağ salim geldi. Sürekli görüşüyoruz, sağlığı yerinde, master yapıyordu Almanya'da. Geldi karantinaya girecek, tek oğlum. İnternetten okuyunca, buraya getireceklerini tahmin ettik, buraya geldik. Onu görmek iyi oldu" dedi.
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Avrupa'dan gelen bir kafile daha yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Sultan Mehmet, Güngören, Türkiye, Avrupa, Genel

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