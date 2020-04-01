Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı
Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladıAVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.
01.04.2020 07:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 07:48
Avrupa 'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı
AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit 'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.
AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit 'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.
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Kaynak: DHA