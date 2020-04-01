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Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı

AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.

01.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:13
Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı

AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında İzmit 'te karantinaya alınarak 14 gün boyunca yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Avrupa'dan gelen kişilerin karantina tahliyesi başladı - Haberler

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